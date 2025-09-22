Chung cư Hà Nội đạt đỉnh, dòng tiền vội tìm 'bến đỗ' mới

“Thị trường gần như vắng bóng các sản phẩm chung cư dưới 70 triệu đồng/m2. Hiện tại, mặt bằng giá phổ biến đã lên tới gần 80 triệu và phân khúc cao cấp vẫn đang chiếm lĩnh thị trường”, đây là nhận định của ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Homes tại talkshow "Động lực cho chu kỳ mới của thị trường bất động sản" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức. Đâylà chương trình hướng tới Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) lần thứ ba, diễn ra vào thứ Năm - ngày 25/9/2025 tại Hà Nội.

Nêu dẫn chứng bằng số liệu, ông Chung cho hay, hiện mức giá chung cư tại Hà Nội đa phần dao động quanh mức 77,5 triệu đồng/m2, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Với các sản phẩm thấp tầng, giá nhà tại khu vực nằm trong Vành đai 3 bình quân khoảng 250 triệu đồng/m2. Nếu ở ngoài vành đai, mức giá vẫn lên tới 150 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2025 đến nay, dù nguồn cung chung cư tại Hà Nội đã liên tục tăng lên nhưng mặt bằng giá vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Các chủ đầu tư lớn vẫn tiếp tục dẫn dắt thị trường bằng loạt sản phẩm cao cấp. Những căn hộ hạng sang có giá từ 140 - 200 triệu đồng/m2 xuất hiện ngày càng nhiều so với trước đây.

“Thị trường Hà Nội đã đạt đỉnh vào cuối năm 2024 và dòng vốn đầu tư đã dịch chuyển ra các tỉnh lân cận. Sang năm 2025, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cũ, Hải Phòng và Hưng Yên đều ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư. Đặc biệt, Quảng Ninh là thị trường đang có dấu hiệu phục hồi tích cực nhất trong thời gian gần đây”, ông Lê Đình Chung nhận định.

Theo lãnh đạo của SGO Homes, việc dịch chuyển dòng tiền không phải là làn sóng ngắn hạn mà là một kế hoạch đã được tính toán bài bản. Kể cả trong tương lai, dù các dự án bất động sản tại Hà Nội có được tháo gỡ nhiều hơn và nguồn cung tăng mạnh thì mức giá đầu ra vẫn khó lòng giảm xuống.