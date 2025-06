Chung cư gần khu Cao Xà Lá ngót nghét 100 triệu đồng/m2

Khu “Cao Xà Lá” nằm giữa hai nhà ga đường sắt là ga Thượng Đình và ga Vành đai 3.

Ngoài ra, khu đất còn nằm gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, nút giao 4 tầng đầu tiên của cả nước.



Dự án đô thị mới nằm đối diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xung quanh trường có nhiều hàng quán vừa và nhỏ, phục vụ đối tượng khách hàng bình dân.



Trong báo cáo quý I/2025, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, tổng nguồn cung nhà ở đã tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024, đạt khoảng 27.000 sản phẩm.

Trong đó, 14.500 sản phẩm đến từ các dự án chào bán mới, tăng gấp 3 lần so với quý I/2024. Còn lại là hàng tồn tiếp tục được mở bán. Đáng chú ý, phân khúc cao cấp, hạng sang chiếm tỷ trọng lên tới 58% trong nguồn cung chung cư, tăng 11 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Việc phân khúc cao cấp chiếm lĩnh nguồn cung đã khiến mặt bằng giá bán chung cư tăng cao. Riêng tại Hà Nội, giá trung bình căn hộ hiện nay đã lên tới 70,2 triệu đồng/m2, tăng 2,5% so với quý trước và tăng 77,6% so với quý III/2019. Đà tăng giá này chủ yếu do các chủ đầu tư mở bán lại dự án với mức giá được điều chỉnh tăng nhẹ.