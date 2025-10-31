Chứng cứ của FIFA khẳng định Facundo Garces không hề có gốc Malaysia

Trước giờ công bố kết quả kháng cáo từ FIFA, Tạp chí The Wall Pass Journal (TWPJ) của Mỹ đã công bố giấy khai sinh gốc của ông nội trung vệ Facundo Garces. Đây là tài liệu do FIFA thu thập trong quá trình điều tra chứng minh cầu thủ này hoàn toàn không có một tích gốc gác Malaysia như Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từng tuyên bố.

“Chứng cứ này đã chứng thực 100% Facundo Garcés không phải là người Malaysia. Chính vì thế, bằng chứng của FIFA gần như chính thức bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong dòng họ của Facundo Garces mà FAM đã đưa ra” - TWPJ kết luận.