Chứng chỉ tiền gửi là gì, vì sao lãi cao hơn gửi tiết kiệm?

Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) là một loại giấy tờ tài chính có giá trị, do ngân hàng phát hành, nhằm chứng minh cá nhân và tổ chức đang đầu tư vào một khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Đây được coi như một phiên bản khác của sổ tiết kiệm, nhưng thường có kỳ hạn dài hơn và lãi suất ưu đãi hơn so với lãi suất tiết kiệm thông thường.

Người sở hữu CCTG có thể nhận lãi suất định kỳ hoặc cuối kỳ, tương tự như gửi tiết kiệm thông thường. CCTG cũng có thể được chuyển nhượng, tặng hoặc cho quyền sở hữu theo các quy định của pháp luật, mức phí chuyển quyền sở hữu do ngân hàng quy định.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, mỗi chứng chỉ khi phát hành phải đáp ứng đủ các điều kiện về giá trị, kỳ hạn, lãi suất và điều khoản rút tiền.