Chùm COVID-19 ở Hà Nam vượt mốc 500 ca, cách ly phòng dịch hơn 51.000 người

Đặc biệt có nhiều học sinh, công nhân trong các khu công nghiệp mắc. Ngoài ra, còn có 13 trường hợp cán bộ y tế nhiễm bệnh trong quá trình tham gia phòng chống dịch.

Ông Trương Quốc Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các địa phương cần giám sát chặt chẽ những trường hợp về từ Bệnh từ Việt Đức, từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16. Riêng với TP Phủ Lý cần tập trung lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá kỹ lại tình hình để có các biện pháp phòng chống dịch sát thực trong thời gian tới.



Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: