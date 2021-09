Chùm COVID-19 cộng đồng tăng thêm 10 ca, Hà Nam phong toả nhiều khu vực

Hiện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam đang phối hợp vớicác đơn vịchuẩn bị bệnh viện dã chiếnvàcơ sở cách ly tập trung tại các huyện, thành phố, thị xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng chỉ đạo Sở Giáo dục & Đào tạo cho tất cả các cơ sở giáo dục cho học sinh các cấp trên địa bàn toàn tỉnh tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch bệnh.

