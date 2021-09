Chùm COVID-19 cộng đồng ở Hà Nam tăng lên 130 bệnh nhân

Trong thời gian 2 ngày một đêm, toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đã được chuyển về bệnh viện lắp đặt, đến nay đã cơ bản hoàn thành để ngày mai (26/9) có thể tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị.

Theo ghi nhận,Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hà Namcó quy mô 300 giường, được xây dựng với chức năng thu dung, cách ly, theo dõi và điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp bệnh viện 3 tầng, hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc BV đa khoa tỉnh Hà Nam.

