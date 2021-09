Chùm COVID-19 cộng đồng chưa rõ nguồn lây ở Hà Nam tiếp tục tăng mạnh

Trong đêm qua (21/9), bà Lê Thị Thuỷ, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã đi kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm và nhân dân trên địa bàn thành phố Phủ Lý.



Gặp gỡ các cán bộ, nhân viên y tế các tỉnh đang hỗ trợ làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn TP Phủ Lý, bà Lê Thị Thuỷ gửi lời cảm ơn các cán bộ, nhân viên y tế đã không ngần ngại về Hà Nam hỗ trợ chống dịch thâu đêm. Chia sẻ với những khó khăn vất vả mà các nhân viên y tế phải vượt qua khi dịch bệnh bùng phát, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam mong tất cả anh chị em dù nhiệt tình, hăng say và trách nhiệm với công việc cũng cần hết sức giữ gìn sức khoẻ và an toàn phòng dịch cho chính bản thân mình.

Chùm COVID-19 cộng đồng tăng thêm 10 ca, Hà Nam phong toả nhiều khu vực

SKĐS - Sau khi ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19 cộng đồng, tỉnh Hà Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách như phong toả nhiều khu vực và xét nghiệm cho hơn 20.000 người liên quan.

