CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un dự lễ khen thưởng binh sĩ Triều Tiên chiến đấu ở nước ngoài

Ngày 22-8, hãng thông tấn KCNA đưa tin Triều Tiên đã tổ chức lễ tuyên dương các binh sĩ được triển khai tới tham chiến ở nước ngoài.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như các chỉ huy, binh sĩ và thân nhân các quân nhân đã hy sinh trong các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên trao huân chương cho các binh sĩ tham chiến ở nước ngoài.