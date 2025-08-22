CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un dự lễ khen thưởng binh sĩ Triều Tiên chiến đấu ở nước ngoài

22/08/2025 08:27

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ca ngợi các chỉ huy và binh sĩ Triều Tiên tham chiến ở nước ngoài là “những anh hùng vĩ đại.

Ngày 22-8, hãng thông tấn KCNA đưa tin Triều Tiên đã tổ chức lễ tuyên dương các binh sĩ được triển khai tới tham chiến ở nước ngoài.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như các chỉ huy, binh sĩ và thân nhân các quân nhân đã hy sinh trong các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên trao huân chương cho các binh sĩ tham chiến ở nước ngoài.

binh sĩ Triều Tiên.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước di ảnh các binh sĩ Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Kim ca ngợi các binh sĩ tham gia các hoạt động ở nước ngoài là “những anh hùng vĩ đại và những người yêu nước”.

“Chiến thắng mà các cựu chiến binh giành được là một kỳ tích lớn, bảo vệ vững chắc danh dự của quân đội Triều Tiên và đảm bảo nền tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển của đất nước chúng ta” - ông Kim phát biểu.

Ông Kim cũng trao danh hiệu “Anh hùng Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên” cho các binh sĩ Triều Tiên và gắn huân chương lên di ảnh của những người đã hy sinh trên chiến trường.

9.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
4.png
3.jpg
4.png
6.jpg
7.jpg
8.jpg
1.jpg
Theo plo.vn
https://plo.vn/chum-anh-ong-kim-jong-un-du-le-khen-thuong-binh-si-trieu-tien-chien-dau-o-nuoc-ngoai-post866823.html
https://plo.vn/chum-anh-ong-kim-jong-un-du-le-khen-thuong-binh-si-trieu-tien-chien-dau-o-nuoc-ngoai-post866823.html
            CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un dự lễ khen thưởng binh sĩ Triều Tiên chiến đấu ở nước ngoài
