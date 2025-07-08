Chùm ảnh ngôi sao Son Heung-min về "nhà mới" Los Angeles FC

THANH HÀ - Ảnh: Yonhap| 07/08/2025 20:26

Ngôi sao Son Heung-min quyết định rời Tottenham sau 10 năm phụng sự để về với Los Angeles FC

Ngôi sao Son Heung-min
Ngôi sao Son Heung-min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc và cựu đội trưởng Tottenham vừa bước xuống sân bay Los Angeles.
Son- Heung- min- 4.jpg
Son Heung-min vẫn mặc chiếc áo số 7 của mình ở CLB mới Los Angeles FC.
Son- Heung- min- 9-1.jpg
Buổi lễ ra mắt ngôi sao Son Heung-min vẫn có chiếc áo với đầy đủ tên anh bằng tiếng Hàn.
Son- Heung- min- 8.jpg
Thông tin cho biết, lãnh đạo Los Angeles FC mở hầu bao 20 triệu USD để thực thi phi vụ chiêu mộ ngôi sao Son Heung-min.
Son- Heung- min- 8.jpg
Vụ mua Son Heung-min 20 triệu USD là con số thuộc hàng lịch sử mà CLB Mỹ chịu chi cho ngôi sao Hàn Quốc.
Son- Heung- min- 9.jpg
Thực ra nếu "săn tiền" thì Son Heung-min chỉ cần "gật" là những CLB đại gia của Saudi Arabia trải thảm mời về, mà có khi một mùa bóng ở Saudi Arabia có thể mang lại số tiền bằng quãng thời gian 10 năm đá cho Tottenham của Son.
Son- Heung- min- 1.jpg
Nhưng Son Heung-min đã chọn Los Angeles FC, vì anh cũng "phải lòng" với TP Los Angeles.
Son- Heung- min- 9-2.jpg
Có 3.252 người hâm mộ của Los Angeles FC đến sân BMO sân nhà của CLB dự lễ ra mắt của Son Heung-min.
Son- Heung- min- 9-4.jpg
CLB mới của Son Heung-min có 65 ngàn fan đăng ký, anh cũng vừa được bố trí căn hộ cách sân BMO không xa.
Son- Heung- min- 2.jpg
Son Heung-min bối rối trong lễ ra mắt CLB Los Angeles FC.
Son- Heung- min- 7.jpg
Giải nhà nghề Mỹ có 20 đội chia làm bảng Đông và bảng Tây, mùa rồi Los Angeles FC về thứ 6. CLB này thi đấu ở bảng Tây.
Theo plo.vn
https://plo.vn/chum-anh-ngoi-sao-son-heung-min-ve-nha-moi-los-angeles-fc-post864379.html
Copy Link
https://plo.vn/chum-anh-ngoi-sao-son-heung-min-ve-nha-moi-los-angeles-fc-post864379.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Chùm ảnh ngôi sao Son Heung-min về "nhà mới" Los Angeles FC
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO