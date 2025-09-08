Chùm ảnh khám phá đại bản doanh mới của MU

Sir cắt băng khánh thành Đại bản doanh mới của MU. Ảnh: MU

Chỉ một tuần trước khi mùa giải Ngoại hạng Anh khởi tranh, MU đã mở cửa tòa nhà đội một nam trị giá 50 triệu bảng, sau khi cải tạo tại Khu huấn luyện Carrington.

Đại bản doanh mới của MU, trị giá 50 triệu bảng được tân trang bao gồm nhiều tiện ích hiện đại như bồn tiểu thông minh đo mức độ hydrat hóa của cầu thủ, bể nổi khô, máy chạy bộ dưới nước, sân padel, mô phỏng đua xe Công thức 1, thậm chí trang bị cả tiệm cắt tóc.

Công trình được thiết kế lại với sự đóng góp ý tưởng từ các cầu thủ và ban huấn luyện, lấy cảm hứng từ đội NFL Los Angeles Rams và trung tâm huấn luyện của đội tuyển Anh tại St. George’s Park, cùng những nguồn khác. Cơ sở huấn luyện hiện đại này được khai trương ngay khi HLV Ruben Amorim và các học trò trở về sau chuyến du đấu tiền mùa giải tại Mỹ.