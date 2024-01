Chùm ảnh băng tuyết phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn, Phia Oắc

Khu vực cổng khu du lịch Mẫu Sơn băng tuyết đã bắt đầu đóng cây cỏ. Từ chiều qua, khi vừa xuất hiện băng mỏng, người dân, du khách đã đổ lên săn băng (Nguồn ảnh: Nguyễn Minh Chuyển)

Tại đỉnh Mẫu Sơn lúc 6 giờ sáng ngày 23/1, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C. Cụ thể, nhiệt độ tại đây là - 0,9 độ C. Đêm qua ngày 22/1, nhiệt độ thấp nhất ở mức âm 1,1 độ C.

Nhiệt độ xuống thấp khiến toàn bộ khu vực đỉnh Mẫu Sơn bị đóng băng dày, cây cối và đường lên đỉnh núi đóng lớp băng cứng và trơn, xe máy, ô tô của du khách cũng bị trong tình trạng tương tự.