Chuẩn bị thành lập sàn giao dịch vàng, ban đầu chỉ hoạt động trong nội địa

Trong tháng 10 sẽ trình đề án thành lập

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang gấp rút soạn thảo đề án thành lập sàn giao dịch vàng Việt Nam, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10.

Tại Tọa đàm “Thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam” diễn ra chiều 15/10, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, việc nghiên cứu và xem xét thành lập sàn giao dịch vàng nhằm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng thị trường, khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa hoạt động giao dịch, đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Theo ông Dũng, sàn giao dịch vàng không chỉ giúp hạn chế tình trạng giao dịch “ngoài luồng”, mà còn cung cấp dữ liệu minh bạch phục vụ công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Khi được kết nối và xử lý kịp thời, dữ liệu từ sàn sẽ trở thành kênh thông tin bổ sung quan trọng cho cơ quan quản lý.

Tại tọa đàm, các ý kiến từ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, ngân hàng, hiệp hội... đều thống nhất các nội dung, như thành lập và đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng tập trung, được tổ chức, quản lý thống nhất; trước mắt là sàn giao dịch vàng vật chất, nghiên cứu theo lộ trình để giao dịch vàng phi vật chất.

Hơn nữa, sàn giao dịch vàng từng bước góp phần ổn định thị trường, tạo niềm tin để người dân đưa vàng vào lưu thông và chuyển hóa thành đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.