Chuẩn bị 'Đại tiệc buffet bánh mì' với kỷ lục 100 món

Nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch HHDL TP.HCM cho biết, Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn Thực phẩm TP, từ việc yêu cầu các đơn vị tham gia gian hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục cần thiết khi tham gia sự kiện đến việc tổ chức, hướng dẫn việc chấp hành về an toàn vệ sinh thực phẩm tại Lễ hội.

Đồng thời thực hiện công tác kiểm tra thực tế trong thời gian 4 ngày diễn ra Lễ hội. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn phối hợp với địa phương, lực lượng thanh niên xung phong để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho khách tham quan, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại lễ hội.

Đến với Lễ hội Bánh mì lần này, khách tham quan còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị cũng như các chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn tại gian hàng của các nhà tài trợ.

Lễ hội năm nay có các hoạt động chính gồm: Không gian giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực: Tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nghệ nhân làm bánh, đầu bếp và người yêu thích ẩm thực. Hoạt động sân khấu với chương trình ca nhạc, tiết mục ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tạo không khí vui tươi và sôi động cho Lễ hội.