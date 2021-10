Chuẩn bị cho mùa Đông rét đậm, rét hại, cha mẹ cần làm tốt 10 điều này để bảo vệ con cái

Lời khuyên:

1. Cần thông gió thích hợp để sưởi ấm trong thời gian dài để đảm bảo không khí lưu thông trong lành. Đây là một cách hiệu quả để ngăn ngừa ngộ độc khí carbon monoxide.

2. Nhiệt độ sưởi không quá cao, không thổi trực tiếp vào mặt trẻ. Đối với cha mẹ nhiệt độ quá cao khi lái xe vào đầu mùa đông cũng dễ gây buồn ngủ và gây tai nạn.

04. Đừng mù quáng theo đuổi những chiếc chăn "nặng"

Là cha mẹ, bạn nên chọn một bộ chăn ga gối đệm ấm áp cho trẻ một cách hợp lý, đừng mù quáng theo đuổi những bộ chăn ga gối đệm “nặng nề”. Vào mùa đông, chăn bông quá nặng sẽ khiến trẻ cảm thấy ngột ngạt và không thể ngủ ngon.

Vào mùa đông, cửa sổ ít mở, hàm lượng oxy trong phòng tương đối thấp, việc đắp chăn bông dày trên ngực sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy nhẹ. Chăn dày cũng dễ bám bụi, thoáng khí kém, trong khi sức đề kháng của trẻ còn yếu, phổi còn non nớt, dễ gây ra các bệnh về hô hấp, phổi khác. Ngoài ra, một chiếc chăn bông quá nặng sẽ dễ khiến trẻ ngủ dậy vào sáng hôm sau dễ bị cảm lạnh.

Lời khuyên:

1. Khi chọn chăn bông, tốt nhất nên chọn chăn bông hoặc chăn lông cừu có khả năng giữ ấm cao và đàn hồi tốt.

2. Phơi chăn bông kịp thời khi trời nắng tốt, tia cực tím có trong ánh nắng mặt trời có thể diệt mạt và vi khuẩn trong chăn bông một cách hiệu quả, mang lại cho trẻ cảm giác ấm áp và yên tâm.

05. Không chọn túi chườm/ túi nước nóng "loại điện cực"

Túi chườm/túi nước nóng sạc đang dần thay thế túi nước nóng chứa đầy nước. Túi nước nóng sạc được chia thành túi nước nóng "loại điện cực" và túi nước nóng "loại dây dẫn" theo các nguyên lý làm nóng khác nhau. Các bậc phụ huynh nên thận trọng khi lựa chọn túi chườm cho trẻ.

Túi nước nóng "loại điện cực" dễ bị đoản mạch hoặc cháy nổ do điện cực tiếp xúc với chất lỏng, còn túi nước nóng “loại dây dẫn" tương đối an toàn. Bố mẹ nên cố gắng chọn loại dây điện có hệ số an toàn cao hơn cho con để bảo vệ an toàn cho trẻ..

Lời khuyên:

1. Có thể dùng tay bóp để phân biệt khi mua hàng, nếu có xilanh cứng bên trong là túi chườm điện cực, còn nếu là cuộn dây nhựa thì là túi chườm dây dẫn.

2. Sản phẩm điện sưởi là sản phẩm điện hạ thế. Vì sự an toàn của con cái, tốt nhất cha mẹ nên mua ở hiệu thuốc, những nơi uy tín, không nên ham rẻ.

3. Chú ý xem bình nước nóng có bị hư hỏng gì không, một khi bị hỏng hoặc rò rỉ thì không thể sạc lại và sử dụng được.