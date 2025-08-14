Chưa từng có: Trên 250 đại dự án sẽ cùng khởi công vào ngày 19/8, tổng quy mô 1,26 triệu tỷ đồng

Dự kiến lễ khởi công, khánh thành được tổ chức vào ngày 19/8; với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh và truyền hình các địa phương.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị ngày càng có kinh nghiệm của các cơ quan liên quan.