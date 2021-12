Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì học sinh phải ở nhà học trực tuyến?

Chia sẻ với PV Infonet, bà Phạm Thị Lệ Hằng- Trưởng phòng Giáo dục quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết: “Không có chuyện học sinh phải ở nhà học trực tuyến vì chưa tiêm vắc xin. Chỉ cần trường học đảm bảo các điều kiện và học sinh được quay lại trường thì cơ hội đến trường học tập của học sinh chưa tiêm vắc xin và đã tiêm vắc xin là như nhau nên phụ huynh có thể yên tâm”.

Để đón học sinh quay lại trường, trường học tại Hà Nội phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày.



Người đứng đầu các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của từng trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, bảo đảm trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng, chống dịch, sẵn sàng khi học sinh đến trường.



Thời gian tới, Hà Nội sẽ hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường, huy động cả lực lượng y tế tư nhân, sự hỗ trợ của cộng đồng, các cán bộ y tế đã nghỉ hưu. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, phải cho dừng việc học trực tiếp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.



Về phía học sinh, các em cần nêu cao tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân; động viên, nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện tốt để bảo đảm việc tổ chức học trực tiếp thành công, duy trì ổn định lâu dài, không ảnh hưởng đến kết quả và quá trình học tập.



Trước đó, từ ngày 22/11, học sinh khối lớp 9 của 18 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp. Sau một tuần thực hiện, với sự chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở, cùng sự chuẩn bị chu đáo của các trường, các trường trung học cơ sở của 18 huyện, thị xã đã tổ chức dạy học trực tiếp cho 1.071 lớp và hơn 36.000 học sinh bảo đảm an toàn.

Hoàng Thanh