‏Chưa thi đã gây sốt: Minh Khắc lọt top đầu quốc tế, Kỳ Duyên được kỳ vọng làm nên chuyện

‏Kỳ Duyên cao 1m75, số đo 84-60-97, đến từ thành phố Hải Phòng và hiện là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam. Cô không giấu được sự hào hứng khi chuẩn bị lên đường thi đấu, đồng thời gấp rút hoàn thiện các bộ trang phục dạ hội, dân tộc và trang phục thường ngày với thông điệp cá nhân rõ nét.‏

‏Trong khi đó, Minh Khắc - gương mặt quen thuộc của làng thời trang và truyền hình đang chứng minh sự chuẩn bị chỉn chu và quyết tâm cao độ. Là Á quân “The Next Gentleman” và Á vương “Man of The Year 2022”, Minh Khắc sở hữu chiều cao 1m83, vóc dáng cân đối cùng phong cách quý ông hiện đại. Anh đang duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt với cường độ cao để đảm bảo hình thể tốt nhất khi bước vào cuộc thi.‏