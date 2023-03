Chữa lành tổn thương tinh thần “nhờ” trải nghiệm cận tử

“Minh chứng thiên đường” (tựa gốc: “Proof of Heaven” do First News và NXB Dân Trí ấn hành) là một cuốn sách khác biệt về chủ đề này, bởi nó thuật lại trải nghiệm thập tử nhất sinh của một người có lập trường khoa học vững chắc và hiểu biết sâu sắc về não bộ.

Eden Alexander là một tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật thần kinh có hơn 20 năm kinh nghiệm, trong đó có 15 năm làm việc tại đại học y khoa Harvard. Năm 2008, một chứng bệnh viêm màng não hiếm gặp khiến ông hôn mê liên tục trong 7 ngày. Điều đặc biệt là phần não về nhận thức, tư duy của ông đã hoàn toàn sập nguồn trong quãng thời gian đó. Chính “nhờ” vậy mà ông đã có một trải nghiệm cận tử vô cùng sâu sắc và mãnh liệt.

Với một câu chuyện ly kỳ, sống động; thái độ tự phản biện nghiêm khắc của một nhà khoa học cùng với sự đối chiếu với trải nghiệm cận tử của nhiều người khác, “Minh chứng thiên đường” đem lại cho bạn đọc những gợi ý thú vị về những gì con người có thể “nhìn thấy” và cảm nhận một khi vượt qua những giới hạn của thân thể và bộ não duy lý.

‘Chuyến tham quan’ lạ lùng qua các cõi giới