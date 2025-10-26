Chưa kịp mừng, chủ hãng rượu Vodka Hà Nội lại chìm trong lỗ

Báo cáo tài chính quý 3/2025 của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, mã chứng khoán: HNR) cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 23,6 tỉ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm rượu chiếm đến 91% cơ cấu doanh thu.

Giá vốn hàng bán tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu hoạt động tài chính tăng 25%, đạt 1,5 tỉ đồng – chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng. Tính đến cuối quý III, Halico đang có hơn 135 tỉ đồng gửi ngân hàng.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lỗ 4,3 tỉ đồng, thấp hơn mức lỗ hơn 4,9 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.