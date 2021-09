Chữa hiếm muộn bằng 'quan hệ': Khó xử lý hình sự tội cưỡng dâm

Vụ thầy lang chữa hiếm muộn bằng cách "quan hệ" ở Bắc Giang khiến người phụ nữ sinh liền 2 đứa con cùng huyết thống với thầy lang đang khiến dư luận xôn xao

Sau khi chữa được một thời gian thì cặp vợ chồng này có hai người con. Do thấy con càng lớn lại không giống bố mẹ nên gần đây người chồng bất ngờ đi xét nghiệm ADN và phát hiện hai con không cùng huyết thống với mình, đó chính là con của thầy lang Vũ Trọng H. (46 tuổi) ở thôn Kép 2A (xã Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang).

Hiện vợ chồng anh X đã làm đơn tố cáo người đàn ông trên đến cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc "khó tin" này, dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội nhận định: "Trong vụ việc này, rất khó để có thể xử lý hình sự thầy lang về tội cưỡng dâm bởi hành vi quan hệ tình dục với người phụ nữ này diễn ra nhiều lần ở những thời điểm khác nhau và đều sinh con".

Sự việc có nhiều điểm bất thường

Luật sư phân tích, theo thông tin sự việc thì người phụ nữ này và chồng là những người hiếm muộn, đã chữa trị nhiều nơi nhưng chưa thể sinh con, bởi vậy đã tìm đến thầy lang này để được bốc thuốc, điều trị vô sinh.

Nếu là một người bình thường thì sẽ nhận thức được rằng việc chữa bệnh đông y bằng việc bấm huyệt, uống thuốc nam, chứ không có phương pháp chữa bệnh nào bằng hình thức quan hệ tình dục trực tiếp với người bệnh.

Nếu là thầy bói thì có thể tuyên truyền về những hành vi mê tín dị đoan, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân để quan hệ tình dục với nạn nhân. Tuy nhiên nếu là thầy lang thì chuyện này rất khó có thể xảy ra, bởi hoạt động của thầy lang khác với thầy bói.

Bấm huyệt để đả thông kinh mạch là một hoạt động chữa bệnh trong đông y tương đối phổ biến. Động tác bấm huyệt khác hoàn toàn với hành vi quan hệ tình dục giữa nam với nữ.

Người phụ nữ này đã có chồng, nhiều năm hai vợ chồng quan hệ tình dục nhưng vẫn chưa thụ thai, cũng đã đi chữa trị, tìm hiểu nhiều nơi nhưng không có kết quả. Điều này cho thấy, đối với người phụ nữ này thì sẽ có những hiểu biết nhất định về hoạt động tình dục cũng như việc thụ thai của phụ nữ.

Khi 2 đứa trẻ càng lớn, người chồng thấy con không giống mình mà lại giống thầy lang từng chữa hiếm muộn cho vợ mình nên nảy sinh nghi ngờ, đem tóc các con đi xét nghiệm ADN thì ngã ngửa với sự thật đắng lòng... Ảnh minh họa

"Đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn thì có thể nguyên nhân do vợ hoặc do chồng. Nếu chồng yếu sinh lý, vô sinh thì hai vợ chồng sẽ không có con chung nhưng người vợ hoàn toàn có thể có con với người khác.



Việc người phụ nữ quan hệ tình dục với người khác và sinh con trong khi người chồng vô sinh là chuyện hết sức bình thường, đây không phải là một biện pháp khám chữa bệnh gì cả. Với một người phụ nữ bình thường thì hoàn toàn có thể nhận thức được điều này, vậy không hiểu tại sao người phụ nữ này lại cho rằng quan hệ tình dục với người khác là một biện pháp chữa bệnh?", luật sư đưa ra nghi vấn.



Kết quả giám định ADN cho thấy hai đứa trẻ không phải là con của người chồng mà chính là con của thầy lang này và người phụ nữ này cũng đã thừa nhận sự việc. Điều này cho thấy hành vi quan hệ tình dục giữa người phụ nữ này và thầy lang diễn ra nhiều lần, ở nhiều thời điểm khác nhau và dẫn đến kết quả mang thai và sinh ra hai đứa bé.



Với sự việc như vậy thì có thể nhận thấy người vô sinh chính là người chồng và người vợ hoàn toàn bình thường.



Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, người phụ nữ trong tình huống này cho rằng mình không tự nguyện quan hệ tình dục với thầy lang thì có quyền đưa sự việc ra pháp luật để làm rõ hành vi có được coi là cưỡng dâm hay không.



Rất khó để xử lý hình sự về tội cưỡng dâm



Nếu có đơn thư tố cáo, tố giác thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, làm rõ hành vi quan hệ tình dục đã diễn ra như thế nào, ý chí của thầy lang và người phụ nữ này như thế nào. Người phụ nữ này có biết hành vi của thầy lang là quan hệ tình dục hay không, nhận thức của người phụ nữ này như thế nào đối với hành vi quan hệ tình dục và hoạt động chữa bệnh?



Để xử lý hình sự về tội cưỡng dâm thì cơ quan điều tra cần thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh mối quan hệ giữa hai bên, làm rõ có sự lệ thuộc nào về vật chất, tinh thần giữa thầy lang này với người phụ nữ hay không? Bởi vậy, cho rằng người phụ nữ này có quan hệ lệ thuộc đối với thầy lang này là rất khó chứng minh.



Vấn đề thứ hai là hoạt động khám chữa bệnh và quan hệ tình dục nam nữ là hoàn toàn khác nhau, không thể có chuyện nhầm lẫn của người một phụ nữ đã có gia đình giữa bấm huyệt và quan hệ tình dục?



Một người phụ nữ bình thường có thể phát hiện ra hành vi chữa bệnh bất thường của thầy lang này bằng lời nói, cử chỉ, hành động chứ chưa cần phải chờ đến lúc cởi quần áo của nhau ra…



Bởi vậy, để chứng minh là người phụ nữ này bị lệ thuộc, phải miễn cưỡng quan hệ tình dục với thầy lang này là một chuyện rất khó có thể xảy ra trên thực tế. Để nói rằng việc quan hệ tình dục là do bị miễn cưỡng, ép buộc, thậm chí nhiều lần như vậy thì rất khó có cơ sở để chứng minh.



Trường hợp người phụ nữ này tố cáo thì cơ quan điều tra cũng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để có kết luận và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật thì cưỡng dâm là hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của người bị lệ thuộc, tội danh và hình phạt được quy định tại điều 143 bộ luật hình sự năm 2015.



Luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này nếu có đơn thư tố cáo, tố giác thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ tại các thời điểm thực hiện hành vi quan hệ tình dục giữa thầy lang và người phụ nữ này thì người phụ nữ này có lệ thuộc gì về vật chất, tinh thần đối với thầy lang hay không? Tình trạng tinh thần của người phụ nữ này có đang “quẫn bách” hay không, có nhất thiết phải thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần với thầy lang này hay không?



Việc quan hệ tình dục nhiều lần, ở nhiều thời điểm dẫn đến sinh con như vậy thì ý chí của hai bên như thế nào để có kết luận và đề xuất hướng giải quyết theo quy định pháp luật.



Trường hợp kết quả xác minh cho thấy giữa hai bên không có quan hệ lệ thuộc, người phụ nữ không rơi vào tình trạng quẫn bách buộc phải miễn cưỡng giao cấu với người đàn ông đó thì sẽ không khởi tố hình sự.



Trong trường hợp này chỉ là quan hệ tình cảm, dân sự. Người phụ nữ này có quyền yêu cầu thầy lang đó phải cấp dưỡng cho hai đứa trẻ đến khi trưởng thành. Sự việc có thể là nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của người phụ nữ, hoặc cũng có thể là nhận thức và lòng thuỷ chung chưa trọn vẹn.