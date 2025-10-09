Chưa dứt ồn ào với Jack, Thiên An thành tiểu thư thành thị

Đây không chỉ là một nghi lễ, mà còn là niềm tin đã ăn sâu trong tâm thức người Việt, nơi những mâu thuẫn thế hệ, xung đột tư tưởng và vòng xoáy nghiệp báo của một đại gia đình được đẩy lên cao trào.

Nhà sản xuất phim "Cải mả" ngày 10-9 công bố hình ảnh và video clip đầu tiên. Phim đánh dấu lần đầu tiên nghi lễ cải táng (sang cát, bốc mộ) - một phong tục tâm linh của người Việt, được tái hiện trên màn ảnh rộng.

Thiên An tham gia phim

Trong loạt hình ảnh và video clip đầu tiên, tai ương liên tiếp giáng xuống đại gia đình ông Quang (Hoàng Phúc đóng), từ những tai nạn bất ngờ, điềm xui đeo bám, cho đến những giấc mơ kỳ lạ và cảm giác bị "theo dõi" đầy ám ảnh.

Trong sự hoang mang, nỗi sợ hãi bao trùm lên từng thành viên, khiến mọi người dần tin rằng đây là hệ quả của việc gia đình đã quá hạn cải táng mộ phần.

Cô Tư (Kiều Trinh đóng) tin rằng đây là sự "quở trách" từ ông bà vì gia đình đã lơ là việc chăm lo mồ mả nên nhất quyết thuyết phục anh chị em tiến hành lễ cải táng. Bất chấp những mâu thuẫn gay gắt, cả nhà trở về quê làm lễ và từ đó đối diện với chuỗi sự kiện kỳ quái cùng những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi.

Đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ: "Tôi không muốn làm phim để hù dọa. Tôi muốn kể một câu chuyện có văn hóa, có cảm xúc, và quan trọng nhất là có sự thật"