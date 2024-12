Chưa có tên đường Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng trong năm nay

Dự thảo tờ trình đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại Đà Nẵng năm 2024 có 16 tuyến đường được đặt tên theo nhân vật lịch sử, làng/xóm xưa. Trong danh sách không có tên đường Nguyễn Bá Thanh. UBND thành phố Đà Nẵng vừa có dự thảo tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2024. Theo UBND thành phố Đà Nẵng, có 16 tuyến đường được đề xuất đặt tên. Có 16 tuyến đường, 9 công trình cầu ở Đà Nẵng được đề xuất đặt, đổi tên trong năm 2024 (Ảnh: Hoài Sơn). Trong đó, quận Liên Chiểu có 1 đường được đặt tiếp, mang tên Hòa Phú 14; 1 đường được đặt tên Nông Quốc Chấn là nhân vật lịch sử và 8 đường đặt tên theo tên làng/xóm xưa, kèm số mang tên Đồng Cửa 1-7 và Khánh An 14. Quận Thanh Khê có 6 đường được đặt theo tên làng/xóm xưa, kèm số mang tên Bàu Làng 2-4; Phú Lộc 23; Xuân Hòa 5 và Phần Lăng 20. UBND thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị đặt tên cho 4 công trình cầu. Trong đó, quận Ngũ Hành Sơn có 1 cầu thuộc phường Hòa Hải, được đặt tên cầu Cổ Cò. Huyện Hòa Vang có cầu tại km11+817 đường Bà Nà - Suối Mơ (xã Hòa Phú) đặt tên Cao Sơn; cầu km0+880 trên đường Hòa Phước - Hòa Khương, đặt tên My Hạ; cầu qua kênh km0+792,31 đường nhánh Nguyễn Tất Thành (xã Hòa Liên) đặt tên Hiền Tân. Có 5 công trình cầu đang sử dụng tên gọi trùng nhau sẽ được đặt tên mới. Trong đó, quận Hải Châu có cầu Thuận Phước (đường 3 Tháng 2) được đổi tên thành cầu 3 Tháng 2; quận Thanh Khê có 4 cầu mang tên Phú Lộc được đổi tên lần lượt thành cầu Phú Lộc 1-4. Theo UBND thành phố Đà Nẵng, trong quá trình lập đề án, các cơ quan quản lý đã thống kê 21 công trình cầu có tên từ lâu. Có ý kiến cho rằng cần đề xuất đặt tên cho đồng bộ. Tuy nhiên, qua bàn bạc thống nhất, tên gọi các công trình này đã có từ lâu, không gây vướng mắc trong quá trình quản lý. Do đó, không đề xuất đặt tên. Liên quan đến việc đặt tên đường, trước đó, tại chương trình tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, cử tri nêu kiến nghị đặt tên đường theo tên của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ở xã Hòa Tiến (quê và nơi ông Nguyễn Bá Thanh yên nghỉ) hoặc ở khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Sau đó, Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng đã đề xuất Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Đà Nẵng, đưa tên ông Nguyễn Bá Thanh vào quỹ tên đường của thành phố để xem xét. Ông Nguyễn Bá Thanh thăm đường hoa xuân Đà Nẵng trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 (Ảnh: Khánh Hồng). Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cũng trả lời, trong thời gian tới, căn cứ vào hồ sơ các tuyến đường đề xuất đặt tên cụ thể, phù hợp của UBND các quận/huyện, đơn vị sẽ lấy ý kiến từ các cơ quan, đoàn thể liên quan trước khi đề xuất hội đồng tư vấn đưa vào dự thảo đề án, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định. Như vậy, căn cứ theo danh sách Sở Văn hóa - Thể thao đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng trình Hội đồng nhân dân, tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vẫn chưa được đặt tên đường trong năm nay.