"Chưa có cơ sở để nói F0 tại TPHCM tăng do bán rượu, bia"

"Việc tiếp xúc, ăn uống gần nhau sẽ có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, tuy nhiên, chưa có cơ sở để nói việc F0 gia tăng liên quan tới việc phục vụ rượu, bia" là những quan điểm các khách mời đưa ra tại chương trình Dân hỏi - thành phố trả lời của TPHCM tối 4/12.

Với chủ đề "Mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới", chương trình có sự tham dự của các khách mời là ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương; bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và bà Phạm Thi Vân, Trưởng ban Quản lý hệ thống bán lẻ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

TPHCM tiếp tục thí điểm các hàng, quán kinh doanh tại chỗ đến hết năm 2022 (Ảnh: Hải Long).

Nếu cấp độ dịch tăng, chắc chắn phải đóng quán nhậu