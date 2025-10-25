Chưa chốt khu đất quy hoạch Khu trung tâm Hành chính tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội

|Theo đề xuất liên ngành tỉnh Gia Lai, Khu trung tâm Hành chính tỉnh được quy hoạch tại vị trí khu đất thuộc một phần Khu đô thị C. Ảnh: D.T.
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo UBND tỉnh về đề xuất vị trí xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh.
Theo đó, qua nghiên cứu khu vực bán đảo Phương Mai thuộc phường Quy Nhơn Đông, liên ngành (gồm Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) đề xuất UBND tỉnh 3 phương án vị trí quy hoạch Khu hành chính tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội (đều có quy mô diện tích 50 ha).
Cụ thể, phương án 1 là dải đất ven đầm Thị Nại, nằm tại phía Tây đường chuyên dụng phía Tây.
Phương án 2 là khu đất thuộc một phần Khu đô thị C. Đây là khu đất thuộc Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu C đã chuyển sang đất đô thị, cũng như phần diện tích ven đầm Thị Nại - phía Tây của Khu đô thị C.
Phương án 3 là phần diện tích đã chuyển đổi sang đô thị của Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A, thuộc Phân khu 4.
Theo đánh giá, phương án 1 và 2 đều có ưu điểm là giao thông kết nối thuận lợi, có không gian mở về hướng đầm Thị Nại…; phương án 3 thì khu vực cơ bản đã thực hiện công tác san nền nên chi phí đầu tư hạ tầng thấp.
Tuy nhiên, phương án 1 có nhược điểm là phía Đông tiếp giáp với các khu vực sản xuất của Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A nên không phù hợp với tính chất của trung tâm hành chính; đồng thời có địa hình trũng thấp, phần lớn diện tích nằm trên đầm Thị Nại có nền địa chất yếu nên chi phí đầu tư xây dựng lớn.
Phương án 3 cũng có nhược điểm khu đất nằm giữa các khu vực sản xuất, hướng chính khó quay về các không gian thoáng đãng đầm Thị Nại nên ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường.
Trong khi đó, phương án 2 - khu đất thuộc một phần Khu đô thị C được đánh giá có nhiều ưu điểm như trung tâm của Khu kinh tế Nhơn Hội, vị trí quy hoạch gần các khu vực đô thị, du lịch lớn và gần biển Nhơn Lý; khu đất hình chữ nhật phù hợp tính chất của trung tâm hành chính; khu vực cơ bản đã thực hiện công tác san nền, nên chi phí đầu tư hạ tầng thấp…
Tuy nhiên, khu đất này trước đây đã giao cho chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu C (Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ HBC). Do đó, trường hợp triển khai quy hoạch khu trung tâm hành chính thì tỉnh phải thực hiện các thủ tục theo Nghị quyết số 171/2024/QH15, ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
Trên cơ sở đánh giá ưu, nhược điểm của 3 phương án, liên ngành cho rằng, phương án 2 (khu đất thuộc một phần Khu đô thị C) là phù hợp nhất với tính chất xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh.
Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định, làm cơ sở cập nhật vào Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.
Ngày 24/10, phóng viên liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai để xác nhận lại phương án đề xuất của sở này, tuy nhiên đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, thông tin không được công bố.
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh chưa chốt phương án theo đề xuất của Sở Xây dựng để cập nhật vào Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.
|Vị trí được đề xuất quy hoạch Khu Trung tâm Hành chính tỉnh (khoanh màu xanh) có quy mô diện tích 50 ha. Ảnh: Một phần Bản đồ Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040.
Trước đó ngày 13/10/2025, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát hoàn thành các thủ tục, trình Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội trong tháng 11/2025.
Trong Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 2/4/2025 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định, có nêu “Việc đầu tư xây dựng Khu hành chính tại Khu kinh tế Nhơn Hội phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1619/QĐ-TTg, ngày 14/12/2023.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định quyết định theo thẩm quyền việc xây dựng khu hành chính tại Khu kinh tế Nhơn Hội, bảo đảm phù hợp với tiêu chí, định mức sử dụng và quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.
Đồng thời, Quy hoạch tỉnh Bình Định (theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg) đề cập việc xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh tại Khu Kinh tế Nhơn Hội trên cơ sở chuyển đổi đất công nghiệp sang đất đô thị, dịch vụ; bổ sung một số dự án như Khu trung tâm Hành chính mới cấp tỉnh.