Chưa chốt khu đất quy hoạch Khu trung tâm Hành chính tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Trong khi đó, phương án 2 - khu đất thuộc một phần Khu đô thị C được đánh giá có nhiều ưu điểm như trung tâm của Khu kinh tế Nhơn Hội, vị trí quy hoạch gần các khu vực đô thị, du lịch lớn và gần biển Nhơn Lý; khu đất hình chữ nhật phù hợp tính chất của trung tâm hành chính; khu vực cơ bản đã thực hiện công tác san nền, nên chi phí đầu tư hạ tầng thấp…

Tuy nhiên, khu đất này trước đây đã giao cho chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu C (Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ HBC). Do đó, trường hợp triển khai quy hoạch khu trung tâm hành chính thì tỉnh phải thực hiện các thủ tục theo Nghị quyết số 171/2024/QH15, ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở đánh giá ưu, nhược điểm của 3 phương án, liên ngành cho rằng, phương án 2 (khu đất thuộc một phần Khu đô thị C) là phù hợp nhất với tính chất xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định, làm cơ sở cập nhật vào Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.

Ngày 24/10, phóng viên liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai để xác nhận lại phương án đề xuất của sở này, tuy nhiên đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, thông tin không được công bố.