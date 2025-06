Chưa chào đời, con gái Ngô Thanh Vân đã sở hữu tài sản đáng mơ ước

Kể từ khi công khai mang thai con đầu lòng ở tuổi 46, nhất cử nhất động của Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Huy Trần chia sẻ đoạn clip mới kèm danh sách những thứ cần chuẩn bị để chào đón thiên thần nhí ra đời. Ông xã Ngô Thanh Vân đăng story kèm dòng trạng thái: "Shopping list and 3 years financial plan for bé Gạo" (Tạm dịch: Danh sách mua sắm và kế hoạch tài chính 3 năm cho bé Gạo).

Thông qua hình ảnh có thể thấy, cặp vợ chồng đã có sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng cho công chúa nhỏ. Ngoài các đồ dùng cần thiết nhưbình sữa, bỉm tã, chăn, nệm cao su, gối chống trào ngược, bàn thay tã, máy hút mũi, máy tạo tiếng ồn trắng,... cả hai cònchuẩn bị tài chính thật vững trong 3 năm tới để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con ở giai đoạn đầu đời.

Dù con gái đầu lòng chưa chào đời nhưng điều nàythể hiện sự chu đáo của vợ chồng Ngô Thanh Vân khi sắp “lên chức” làm bố mẹ.

Hành trình mang thai của Ngô Thanh Vân nhận được sự quan tâm bởi lẽ cô đang ở độ tuổi 46. Người đẹp đã tốn nhiều công sức lẫn thời gian thực hiện nhiều biện pháp để may mắn có được "trái ngọt" này.

Trước đó, vào ngày 1/6 đúng dịp Tết thiếu nhi, nàng đả nữ khoe bộ ảnh bầu theo concept vô cùng ý nghĩa. Cô không ngại khoe những khuyết điểm hình thể như da dẻ khô khan sần sùi, bụng nứt nẻ, tóc rụng ...

Suốt hành trình "tìm con" đến khi mang thai, nữ diễn viên đều có chồng trẻ bên cạnh, chăm sóc tận tụy, chuẩn bị từng bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho bà bầu.

“Vậy mà nhờ có ba con đồng hành, mà mẹ có thể vượt qua được tất cả. Ba nói mẹ đẹp – kiểu gì mẹ cũng đẹp!” – câu nói giản dị của Ngô Thanh Vân khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.