Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng 'ứng chiến'

Những ngày đầu tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương miền Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh… chìm trong biển nước.

Không ít chủ xe chỉ biết đứng nhìn chiếc “xế cưng” cùng nhiều tài sản trong nhà dần chìm trong dòng nước ngập.

Mới đây, trên diễn đàn Otofun - cộng đồng ô tô lâu đời nhất Việt Nam - xuất hiện một bài đăng khiến nhiều người chú ý.

Tác giả viết đầy khẩn thiết: “Các bác chủ gara ở Hà Nội ơi, Thái Nguyên quê em ngập nhiều xe ô tô quá rồi. Tình hình này nếu hết lũ, khả năng sửa chữa sẽ quá tải. Các bác có kinh nghiệm xử lý xe ngập nước cho em xin địa chỉ, có thể đưa xe xuống ngay khi nước rút…”

Bài đăng khẩn thiết của một tài khoản trên diễn đàn Otofun. Ảnh chụp màn hình

Chỉ sau vài giờ, bài viết thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xử lý xe ngập.

Một tài khoản bình luận: “Xe ngập mà để lâu, nước ngấm vào hệ thống điện, pin, cảm biến là ‘toang’. Nếu không kịp xử lý, chi phí sửa có thể bằng nửa giá trị xe.”