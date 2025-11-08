Chủ xe sang Lexus RX kiện Toyota vì lệnh triệu hồi khiến xe mất giá

Các đợt triệu hồi thường khiến nhiều chủ xe không vui, dù việc này thực chất nhằm mục đích đảm bảo ô tô an toàn nhất có thể cho chủ sở hữu. Có những người - như nhân vật chính trong câu chuyện sau - lại khởi kiện hãng dù không biết xe của mình có thực sự nằm trong diện triệu hồi hay không.

Vào đầu tháng Hai vừa qua, Toyota thông báo một đợt triệu hồi đối với một số mẫu Toyota Camry 2025, Lexus NX 2025 và Lexus RX 2024-2025. Tổng cộng khoảng 41.000 xe bị ảnh hưởng, nhưng hãng xe Nhật cho biết chưa đến 1% trong số đó thực sự gặp lỗi dẫn đến việc triệu hồi. Nguyên nhân là dây an toàn hàng ghế thứ hai có khả năng bị lỗi, bởi nó có thể đã bị hư hỏng trong quá trình sản xuất.