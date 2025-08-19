Chủ xe BMW bức xúc vì bị đại lý chém chặt hàng chục triệu khi thay dầu, lọc gió

Trên diễn đàn Reddit, một chủ xe BMW M3 đời 2021 với nickname Khalnayak cho biết anh đã nhận được báo giá bảo dưỡng định kỳ từ đại lý BMW địa phương với tổng cộng 1.199,85 USD (hơn 31,5 triệu đồng) chỉ cho bốn hạng mục cơ bản gồm thay dầu, thay lọc gió điều hòa, “kiểm tra xe” (Vehicle Check) và “kiểm tra tiêu chuẩn” (Standard Scope). Chi tiết bảng giá khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Đại lý BMW khiến chủ xe M3 ngỡ ngàng vì báo giá chi phí bảo dưỡng các hạng mục đơn giản lên tới 1.200 USD. Ảnh: Reddit

Trong đó, chi phí thay dầu động cơ là đắt nhất với 399,95 USD (hơn 10,5 triệu đồng). Trong khi thực tế, chiếc BMW M3 chỉ cần 7,4 lít dầu 0W-30, với giá thị trường khoảng 15 USD/lít, tổng chi phí thay dầu động cơ cũng chỉ tương đương khoảng 105 USD (hơn 2,7 triệu đồng), chênh lệch lớn so với con số mà đại lý đưa ra.

Tiếp theo là chi phí thay lọc gió điều hòa ở mức 340 USD (hơn 8,9 triệu đồng). Đây chỉ là loại lọc Valeo phổ thông, thường dùng cho dòng 3-Series tiêu chuẩn, có giá bán chưa tới 40 USD (khoảng 1 triệu đồng) tại hầu hết các cửa hàng phụ tùng ô tô.