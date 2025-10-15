Chú vịt nổi tiếng qua đời sau 6 năm gắn bó, cô gái miền Tây khóc nghẹn chia tay

Đoạn clip ghi lại cảnh Trang từ biệt chú vịt Bim Bim khiến cộng đồng mạng xúc động

Đoạn clip xúc động

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip xúc động ghi lại cảnh một cô gái bật khóc nói lời chia tay chú vịt cưng vừa qua đời. Trong video, cô ôm chặt chú vịt trắng vào lòng, vừa khóc vừa gửi lời cảm ơn đầy nghẹn ngào:

“Tạm biệt Bim Bim nha. Nhờ có Bim Bim mà cuộc sống gia đình mình mới có ngày hôm nay. Mình cảm ơn Bim Bim rất nhiều. Tạm biệt Bim Bim…!".

Trang rơi nước mắt khi phát hiện chú vịt thân quen không còn sự sống

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng lan tỏa, thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận. Phần lớn cộng đồng mạng bày tỏ sự xúc động và gửi lời chia sẻ, cảm thông với cô gái trong clip.

Chủ nhân đoạn clip là Nguyễn Thùy Trang (SN 2002, quê Vĩnh Long). Được biết, chú vịt trắng vừa qua đời đã gắn bó với Trang suốt nhiều năm, trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.