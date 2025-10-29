Chủ trì họp khẩn về mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu bằng mọi biện pháp tiếp tế cho người dân

Mưa lớn chưa từng có

7h sáng ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về mưa lũ

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng.

Các hồ chứa đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu trong đó Thủy điện A Vương đã cắt giảm được gần 451 triệu mét khối và hồ Thủy điện Sông Bung 4 cắt giảm được 327 triệu mét khối cho hạ du.