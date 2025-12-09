Chủ tiệm vàng gốc Việt tại California nổ súng ngăn nhóm cướp

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng bất thành - Ảnh: ABC7news

Sự việc xảy ra vào khoảng 1g30 ngày 10/9 (giờ Mỹ) tại tiệm Fine Jewelry, nằm trong khu thương mại Seafood City, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp của người Philippines và người châu Á tại thành phố Milpitas, vùng San Jose, bang California (Mỹ).

Camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm nghi phạm đeo mặt nạ dùng búa đập phá cửa kính, chuẩn bị lao vào trong. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng súng vang lên từ phía sau quầy khiến cả nhóm bỏ chạy tán loạn.

Theo thông tin từ cảnh sát Milpitas, chủ tiệm đã nổ súng hợp pháp và không có ai bị thương trong vụ việc. Không có món trang sức nào bị lấy đi, nhưng cửa kính và cửa ra vào đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Người bắn súng được xác định là ông Dennis Nguyen, chủ tiệm Fine Jewelry. Theo dữ liệu doanh nghiệp từ Buzzfile, ông Denis đã điều hành tiệm vàng này suốt 15 năm, với doanh thu hàng năm khoảng 89.612 USD.

Thị trưởng Milpitas, bà Carmen Montano, đã đến hiện trường ngay sau vụ việc và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc: "Tôi tin rằng nếu ông ấy không có súng để tự vệ, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều".

"Chủ tiệm nói với tôi rằng lần này đã là giọt nước tràn ly, họ quá mệt mỏi rồi" - bà Montano chia sẻ thêm.

Cùng với các nhà hoạt động địa phương, bà Montano đang thúc đẩy một chiến dịch kêu gọi Thống đốc Gavin Newsom tăng ngân sách cho Proposition 36 - một dự luật an ninh công cộng được thông qua từ năm ngoái nhưng chưa được triển khai hiệu quả.

Edward Escobar, người sáng lập tổ chức Coalition for Community Engagement, cho biết: "Thống đốc mới chỉ chi 100 triệu USD, đây là con số quá nhỏ so với nhu cầu thực tế để bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ".

Tình trạng cướp bóc nhắm vào các tiệm vàng ở San Jose ngày càng gia tăng. Cách đây vài ngày, tiệm vàng Kim Hưng ở San Jose do một cụ ông 88 tuổi người Việt làm chủ cũng trở thành mục tiêu của một nhóm hơn 10 tên cướp bịt mặt. Chúng lao xe vào cửa tiệm, dùng búa và rìu đập phá tủ kính, đe dọa nhân viên và khách hàng. Chủ tiệm bị xô ngã, chảy máu do kính vỡ. Thiệt hại ban đầu ước tính từ 50.000-100.000 USD, hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt.

Vụ việc gây chấn động cộng đồng gốc Việt tại San Jose, làm dấy lên lo ngại về làn sóng tội phạm ngày càng táo tợn nhắm vào các tiệm vàng do người châu Á làm chủ. Thị trưởng thành phố đã cam kết tăng cường biện pháp bảo vệ doanh nghiệp nhỏ.

