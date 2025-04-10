Chủ tịch xã bị ô tô tông tử vong

Trước đó, khoảng 21h25 cùng ngày, trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng, nơi bị ngập sâu do mưa lớn, ông Lê Phước Toàn cùng một số người đã ra hiện trường để điều tiết giao thông.

Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Toàn không may bị một ô tô con tông, bị thương nặng. Ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong.