Chủ tịch xã bị ô tô tông tử vong

Hải Dương| 04/10/2025 07:58

Do mưa lớn làm ngập quốc lộ 27, chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) ra hiện trường điều tiết giao thông và không may bị ô tô tông tử vong.

Tối 3/10, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, trong lúc điều tiết giao thông đã bị ô tô con tông, bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

z7078943062364_d725f98a1b6d7095a0aa2df16a2ed73e.jpg
Khu  vực tai nạn xảy ra. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 21h25 cùng ngày, trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng, nơi bị ngập sâu do mưa lớn, ông Lê Phước Toàn cùng một số người đã ra hiện trường để điều tiết giao thông.

Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Toàn không may bị một ô tô con tông, bị thương nặng. Ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong.

