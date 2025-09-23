Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh: ‘phát triển AI phải dám vừa khám phá vừa phải tự tồn tại’

Khi được hỏi về vai trò của các doanh nghiệp tư nhân như VNG trong việc thúc đẩy AI có chủ quyền như thế nào, đặc biệt là trong hợp tác với Chính phủ và giới học thuật cũng như làm sao để kết nối hiệu quả giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học để cùng tiến lên, ông Lê Hồng Minh cho rằng: “chúng ta cần suy nghĩ thật sâu về sản phẩm AI và cơ hội kinh doanh từ AI. Cách đây hai năm, khi CEO Jensen Huang của NVIDIA đến Việt Nam, VNG cùng với FPT đã là một trong những doanh nghiệp đầu tiên xây dựng AI Cloud. Như ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT - CEO FPT Software đã nói, tốc độ là yếu tố then chốt. Chính vì vậy, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai GPU và hạ tầng AI. Đồng thời, chúng tôi tích hợp AI vào rất nhiều sản phẩm và dịch vụ. Chẳng hạn, một trong những KPI mà chúng tôi đặt cho đội ngũ Zalo là tỷ lệ người dùng sử dụng các tính năng có AI”.

“Đội ngũ đã làm rất tốt. Nhiều thành viên đến từ môi trường nghiên cứu, từng làm tại Google AI. Trong vòng hai năm qua, tỷ lệ người dùng Zalo sử dụng các tính năng AI đã tăng từ chỉ vài phần trăm lên hơn 20%. Điều quan trọng là chúng tôi không cần phải nói với họ đó là “AI” — với người dùng, đó chỉ đơn giản là một tính năng tiện ích, nhưng giá trị nằm ở công nghệ đằng sau. Lĩnh vực thứ ba là hợp tác. Chúng tôi luôn tìm kiếm cơ hội làm việc với chính phủ, trường đại học, giới nghiên cứu và các startup. Chúng tôi tin rằng cần đầu tư nhiều nhất có thể vào cuộc cách mạng AI này. Một ví dụ cụ thể: gần đây, Zalo đã ra mắt chatbot. Chúng tôi biết từ đầu sẽ rất khó để cạnh tranh với những gã khổng lồ như ChatGPT hay Gemini. Tuy nhiên, Việt Nam lại là một trong số ít quốc gia có tỷ lệ dân số sử dụng chatbot rất cao. Trong một thời gian dài, đội ngũ Zalo quyết định không tung ra chatbot, dù việc phát triển về mặt kỹ thuật không khó. Sau nhiều tranh luận, và thông qua hợp tác với Bộ Khoa học, chúng tôi quyết định xây dựng một sản phẩm đơn giản nhưng mang tính ứng dụng cao: chatbot dành cho chính sách và quy định của Việt Nam — những vấn đề thiết thực hằng ngày như luật giao thông hay các quyết định mới của Chính phủ, ông Lê Hồng Minh chia sẻ thêm.

Khi nói về những những thách thức có thể làm chậm lại quá trình ứng dụng AI hiện nay, ông Minh cho rằng: “Với công nghệ mới, tất cả chúng ta đều đang trong quá trình thử nghiệm, khám phá, tìm ra điều gì thực sự mang lại giá trị. Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng AI. Khám phá thì thú vị và đầy hứng khởi, nhưng nó cũng đồng nghĩa với sự bất định. Bạn sẽ thử và thất bại rất nhiều lần. Đừng coi đó là khó khăn, mà hãy xem đó là cơ hội để học và bước tiếp. Đó chính là tinh thần mà chúng ta cần giữ. Lời khuyên đầu tiên của tôi không quá thực tế, nhưng rất quan trọng: hãy luôn giữ sự hứng khởi với những khả năng mà công nghệ mang lại, đừng coi nó là điều hiển nhiên. Chính tinh thần khám phá đó sẽ giúp các nhà phát triển và startup tiến xa;

Lời khuyên thứ hai, thực tế hơn: AI rất tốn kém. Việc vận hành các mô hình AI không hề rẻ. Đúng là việc xây dựng ứng dụng dễ dàng hơn nhiều nhờ thư viện và mã nguồn mở, nhưng chi phí vận hành lại cao hơn nhiều so với ứng dụng web hay cloud truyền thống. Chính vì vẫn đang trong giai đoạn khám phá, các startup rất khó để bứt phá. Chúng ta chưa biết đâu là mô hình kinh doanh phù hợp, khách hàng sẽ chi trả như thế nào, hay cách đo lường thành công ra sao. Khác với Thung lũng Silicon, nơi startup có thể gọi vốn ngay cả khi chưa có sản phẩm, ở Việt Nam bạn vừa phải khám phá, vừa phải tự tồn tại”.

Ngoài TP. HCM, AI Day cũng sẽ được tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 24 và 25/9, ở Sydney (Úc) vào ngày 15 và 16/10, ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 17 và 18/11. Trước đó, vào ngày 26/4/2024, Chủ tịch UBND TP. HCM đã có buổi gặp gỡ với Đoàn công tác cấp cao của Tập đoàn NVIDIA (trụ sở Hoa Kỳ). Tại đây, Phó Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA Keith Strier đánh giá cao sự chuẩn bị cho phát triển AI tại TP. HCM và cho biết NVIDIA sẵn sàng cùng thành phố phát triển công nghệ AI.