Chủ tịch VBA: Phát hành tài sản mã hoá dựa trên tài sản thực sẽ tránh rủi ro từ các loại 'token rác'

Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, được Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 9/9 vừa qua, vẫn còn rất nhiều điểm cộng đồng chưa rõ. VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), để làm rõ các vấn đề này.

Ông Phan Đức Trung. Ảnh: VBA

Ông đánh giá thế nào về sự ra đời của Nghị quyết 05/2025/NQ-CP? Đặc biệt là việc doanh nghiệp trong nước sẽ được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch và chào bán, phát hành tài sản mã hóa?

Ông Phan Đức Trung: Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam là một bước đi nhanh và kịp thời. Nhà nước đã xác định Real World Assets (RWA), tức tài sản thực được token hoá là loại hình trọng tâm cần khuyến khích. Đây không chỉ là xu hướng của Việt Nam mà là dòng chảy chung của thế giới.

Theo báo cáo năm 2023 của Boston Consulting Group và Ripple, thị trường RWA có thể đạt quy mô gần 19 nghìn tỷ USD, tương đương 10% GDP toàn cầu vào năm 2033. Như vậy, có thể nói Việt Nam đã chọn đúng hướng đi khi đưa RWA vào giai đoạn thí điểm.

Điểm quan trọng là cơ chế này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam gia tăng thanh khoản cho các loại tài sản hiện hữu, từ bất động sản, hạ tầng cho tới hàng hóa, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp nhà đầu tư quốc tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kênh chứng khoán truyền thống. Nói cách khác, chúng ta đã sớm nắm bắt một xu hướng lớn được dự báo sẽ tăng trưởng bùng nổ trong những năm tới.