Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND

Đối với HĐND tỉnh, trong thời gian ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy giao ông Lê Tiến Lam - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phụ trách, điều hành.

Tại Sở Công Thương, Tỉnh ủy giao ông Trần Đức Lương - Phó Giám đốc Sở phụ trách, điều hành công việc trong thời gian vắng mặt ông Trần Anh Chung - Giám đốc Sở.