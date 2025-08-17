Chủ tịch và CEO Bamboo Airways bất ngờ xin nghỉ; con trai Bầu Đức lộ diện

Giá trứng gà tăng gấp đôi, ‘vua thép’ bán gần 1 triệu quả mỗi ngày

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong 7 tháng qua, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 135% trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đó là nhờ giá trứng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung giảm. Mỗi ngày, Hòa Phát bán ra thị trường khoảng 1 triệu quả trứng gà thương phẩm.

Con trai Bầu Đức lộ diện, sắp trở thành cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai

Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG), vừa đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 15/8-13/9. Cùng thời gian, con trai ông là Đoàn Hoàng Nam cũng đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG.

Nếu giao dịch thành công, ông Đoàn Hoàng Nam sẽ chi khoảng 440 tỷ đồng để sở hữu 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai. Đây được xem là động thái chuyển nhượng cổ phần từ Bầu Đức sang con trai, đánh dấu lần đầu tiên ông Nam xuất hiện với tư cách nhà đầu tư tại HAG.

Cả chủ tịch và tổng giám đốc Bamboo Airways xin nghỉ

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), ông Phạm Ngọc Vịnh và Tổng giám đốc Lương Hoài Nam cùng xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.