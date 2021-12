Chủ tịch UBND xã lái ô tô gây tai nạn chết người

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin từ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tối 17/12, cơ quan chức năng huyện này đang điều tra làm rõ vụ ông Đinh Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Lập Lễ gây tai nạn khiến một cặp vợ chồng thương vong.