Chủ tịch UBND TPHCM trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND cuối năm 2021

Ngày 7/12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền thành phố năm 2021, phương hướng năm 2022 và xem xét một số tờ trình quan trọng. Kỳ họp được tổ chức từ ngày 7/12 đến hết ngày 9/12.