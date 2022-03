Chủ tịch UBND TP.HCM: F0 không triệu chứng vẫn có thể đi làm

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi họp sáng 9/3. (Ảnh: QUỐC ANH)

Hiện tại, dịch ở TP.HCM có chuyển biến gia tăng tuy nhiên số ca chuyển nặng, cần hỗ trợ hô hấp, đặc biệt tử vong vẫn kiểm soát được. Mục tiêu trong thời gian tới của TP là tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch gắn liền với phục hồi và phát triển kinh tế.

Theo đó, các sở, ban, ngành sẽ tập trung vào 5 vấn đề.

Thứ nhất, tiếp tục giám sát, cảnh báo dịch, đặc biệt là diễn biến của chủng mới. Tại TP qua phân tích ngẫu nhiên tỉ lệ biến chủng BA.2 chiếm hơn 65%. Do đó, phải tiếp tục giám sát cảnh báo và có biện pháp phù hợp với tình hình, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng mới.



Thứ hai, tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học. Khi mở cửa trường học có một bộ phận các em dưới 12 tuổi chưa tiêm ngừa, nên số ca nhiễm từ đối tượng này lây cho người nhà đang tăng nhanh. Cần tăng cường giải pháp để chủ động kiểm soát vấn đề này.



Ngành giáo dục cần kiểm tra, cập nhật lại bộ tiêu chí an toàn ở tất cả các trường. Đảm bảo thông tin đến từng phụ huynh biết các biện pháp bảo vệ các em có nguy cơ.



Ngành y tế cần kiểm tra tại các trạm y tế, trung tâm y tế. Việc tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5-11 tuổi, các trường cần tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị.



Thứ ba, cập nhật lại bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch của ngành, của cơ quan. Các cơ quan hành chính, dịch vụ; đơn vị sản xuất, kinh doanh cần có những bộ tiêu chí phù hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhưng cũng đảm bảo hoạt động bình thường.



Chậm nhất trong tháng 3 phải hoàn tất việc rà soát, cập nhật lại bộ tiêu chí.



Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế trong đó ngành du lịch, sẵn sàng mở cửa du lịch cùng với các phương án phòng chống dịch chủ động, hiệu quả.



Thứ năm, Sở Y tế sớm nghiên cứu đề xuất về quy định mới chỉ số đánh giá cấp độ dịch, có những biện pháp điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với những diễn biến mới của dịch bệnh.