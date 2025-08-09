Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác

Chiều 8-9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho hay ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, cả ông Nam và ông Hậu có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - tạm thời điều hành theo quy chế phân công công tác của UBND tỉnh.