Chủ tịch TP.HCM: 'Tết sắp tới sẽ là cái Tết rất khó khăn cho bà con'

Quang cảnh hội nghị.

Trụ cột 3 về phục hồi kinh tế: UBND thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cùng các sở, ngành triển khai chương trình phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Thành phố đã có sự chủ động chuẩn bị, với sự tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội doanh nghiệp và người dân.

Ông Mãi cho biết thêm, TP.HCM rất mong muốn mở lại trường học nhưng vẫn cần thận trọng, cân nhắc. Hiện, thành phố tập trung chỉnh sửa cơ sở vật chất của các trường học thời gian qua được trưng dụng làm các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Ngày 11/10, UBND TP.HCM đồng ý cho trường Tiểu học Thạnh An và trường THCS, THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) thí điểm cho khối lớp 1, 2, 6, 9 và 12 trở lại trường học trực tiếp để xây dựng trường an toàn, sau đó nhân ra các địa phương vùng xanh khác ở quận 7, Hóc Môn… Ngoài ra, thành phố tiếp tục đề nghị Bộ Y tế tiêm vaccine cho học sinh để từng bước mở cửa lại trường học.

"Thành phố sẽ cố gắng thực hiện việc này vào đầu học kỳ 2 và chậm nhất trong học kỳ 2. Tuy nhiên sẽ còn tùy thuộc vào tình hình phòng, chống dịch", ông Mãi nói.

MAI THÚY