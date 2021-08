Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu người dân TP Vinh 'ở đâu ở yên đó' từ ngày 23/8

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An đã yêu cầu nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn TP Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16. Theo đó, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở yên đó” trong thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 0h ngày 23/8.