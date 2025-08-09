Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai về bữa ăn với Bí thư Bắc Giang ở nhà lãnh đạo cấp cao

Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh thành.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An là người đầu tiên trả lời xét hỏi.

Khai về quá trình vi phạm đấu thầu tại gói thầu dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang cũ) gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng, bị cáo Hưng trình bày có quan hệ trước với bị can Dương Văn Thái, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy. Khi biết tỉnh Bắc Giang sắp triển khai đấu thầu dự án trên, Hưng chủ động liên lạc hẹn gặp ông Thái.

Bên cạnh đó, bị cáo Hưng khai cũng nhờ bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, tác động tới ông Dương Văn Thái để xin tham gia đấu thầu cầu Đồng Việt.