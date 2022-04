Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đối mặt khung hình phạt nào?

Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và Đỗ Hoàng Việt. Ảnh: Bộ Công an.

Trích dẫn khoản 4, Điều 174 Bộ luật này, ông Tuấn cho biết người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác mà tổng giá trị tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên sẽ đối mặt với mức án 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

"Do đây là vụ án có đồng phạm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò cụ thể, mức độ đóng góp của từng bị can trong việc cùng ông Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 10.300 tỷ đồng. Nếu có căn cứ xác định 6 bị can còn lại đã giúp sức tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để bị can Dũng lừa chiếm số tiền lớn, họ sẽ bị xử lý về tội danh và tình tiết định khung tương tự với Chủ tịch Tân Hoàng Minh", luật sư phân tích.

Về trách nhiệm dân sự, ông Tuấn cho biết phía Tân Hoàng Minh phải hoàn trả số tiền 10.300 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân đã mua trái phiếu của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị này không còn khả năng trả bằng tiền, tài sản của doanh nghiệp sẽ được sử dụng để thanh toán nợ.

Đối với các đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu cho Tân Hoàng Minh, luật sư nhận định cơ quan chức năng sẽ cần làm rõ thêm vai trò, nội dung tư vấn của các đơn vị này cho công ty. Trường hợp có dấu hiệu tiếp tay, giúp sức cho hành vi phạm tội, họ có thể bị khởi tố theo quy định của pháp luật.