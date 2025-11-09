Chủ tịch Tập đoàn dự án Hoàng Gia chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của hơn 700 người

Chiều 11/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tâm - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (sau đây gọi là Công ty Hoàng Gia) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2016, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại dự án Hoàng Gia (sau này là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia), có trụ sở chính tại phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM (cũ), Đỗ Thanh Tâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa người dân gửi tiền vào công ty của mình dưới hình thức hợp tác đầu tư sinh lời.