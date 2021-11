Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hàn Quốc và Đại sứ Ấn Độ

Your browser does not support the audio element.

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng với hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ, con người, văn hóa và kinh nghiệm phong phú của mình, nhiệm kỳ công tác của Đại sứ sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị, gắn bó và phát triển quan hệ hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam - Hàn Quốc là mối quan hệ Đối tác chiến lược, năm 2022, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dư địa để hai nước đưa mối quan hệ lên tầm cao mới vẫn còn nhiều. Đặc biệt, thời gian qua, quan hệ hai nước trên tất cả các kênh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân được thúc đẩy mạnh mẽ, bất chấp sự ảnh hưởng của dịch bệnh, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các cuộc tiếp xúc song phương trực tuyến và trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan (Ảnh: Thành Chung).

Cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug, cuộc gặp song phương trực tiếp tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo vào tháng 9 vừa qua.