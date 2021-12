Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Your browser does not support the audio element.

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Ram Nat Covind nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Ấn Độ đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Ấn Độ bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như vị thế ngày càng cao tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Tổng thống Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi.