Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường dự AIPA-46 và thăm Malaysia

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-46 tiếp tục khẳng định cam kết của Quốc hội Việt Nam tích cực tham gia, đóng góp vào việc phát huy vai trò của AIPA trong duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN. Đồng thời, ủng hộ Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 và AIPA-46, tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững; lồng ghép, thúc đẩy những ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam, nhất là về an ninh mạng, năng lượng mới, kinh tế số…, gắn kết giữa mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam với ASEAN.

Tại Đại hội đồng AIPA-46 lần này, Việt Nam sẽ tích cực tham gia và đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực cũng như vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện.