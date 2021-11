Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc mừng thầy cô Trường ĐH Y Hà Nội

Your browser does not support the audio element.

Tại buổi lễ, các đại biểu và các thế hệ thầy giáo, cô giáo, sinh viên đã cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Y Hà Nội - ngôi trường đại học có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam và luôn được xem là "tượng đài" trong lịch sử y học hiện đại nước ta với những đóng góp to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để cả nước tỏ lòng biết ơn và tri ân các thầy giáo, cô giáo. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nói chung, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động Trường Đại học Y Hà Nội nói riêng. Chủ tịch Quốc hội chúc các thầy giáo, cô giáo tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp "trồng người" cao quý.